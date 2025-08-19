Школьникам Подмосковья предложили принять участие в квизах и викторинах проекта «Другое Дело»

Школьники Подмосковья могут принять участие в новом спецпроекте проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это квизы, викторины и тесты, за выполнение которых можно получить призы.

Цель нового проекта — помочь школьникам и студентам плавно перейти из каникул в режим учебного года. Благодаря тематическим заданиям можно будет узнать, как подготовиться к экзаменам, выбрать профессию, писать эссе.

В числе призов — обложки на студенческий билет, термокружки, футболки, худи, беспроводные наушники AirPods, фотоаппарат Instax MINI, планшет, чемодан и многое другое.

Новые задания будут появляться каждый день до 15 сентября. Среди них — и задания для взрослых специалистов. Они помогут определить уровень физической активность, риски выгорания, варианты подходящих профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании в регионе новых кластеров в рамках программы «Профессионалитет».