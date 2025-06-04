Школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году

Учащимся школ, которые были удалены с экзамена за нарушение правил, могут разрешить пересдавать ЕГЭ в том же году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).

Он напомнил, что после того, как школьника-нарушителя выгнали из кабинета, он лишен возможности продолжить образование, так как пересдать экзамен он может только через год.

По мнению Кошелева, это очень строгие правила, поэтому он предложил их смягчить и разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ через один-два месяца, пока знания еще свежи.

Согласно установленным правилам с экзамена удаляют учеников с различными техническими устройствами: телефоном, электронными часами, фитнес-браслетом, беспроводными наушниками.

Ранее в Рособрнадзоре ответили на информацию об «утечке» вариантов ЕГЭ до экзамена.