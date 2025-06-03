В Рособрнадзоре ответили на информацию об «утечке» вариантов ЕГЭ до экзамена

В Рособрнадзоре ответили РИА Новости на появившуюся в ряде СМИ информацию об утечке вариантов заданий ЕГЭ еще до начала экзамена.

В образовательном ведомстве заверили, что технология передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ полностью исключает возможность их утечки до начала экзамена.

«…слить их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — подчеркнули собеседники.

Рособрнадзор напоминает, что все случаи публикации якобы реальных вариантов ЕГЭ до экзамена являются мошенничеством. К тому же, ведомство использует многоуровневую систему защиты.

Таким образом информация о «сливе» вариантов заданий ЕГЭ по обществознанию до 2 июня не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что микронаушники и прочие гаджеты вновь стали популярны в преддверии ЕГЭ.