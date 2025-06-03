В Рособрнадзоре ответили на информацию об «утечке» вариантов ЕГЭ до экзамена
Рособрнадзор исключил возможность утечки вариантов ЕГЭ до экзамена
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В Рособрнадзоре ответили РИА Новости на появившуюся в ряде СМИ информацию об утечке вариантов заданий ЕГЭ еще до начала экзамена.
В образовательном ведомстве заверили, что технология передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ полностью исключает возможность их утечки до начала экзамена.
«…слить их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — подчеркнули собеседники.
Рособрнадзор напоминает, что все случаи публикации якобы реальных вариантов ЕГЭ до экзамена являются мошенничеством. К тому же, ведомство использует многоуровневую систему защиты.
Таким образом информация о «сливе» вариантов заданий ЕГЭ по обществознанию до 2 июня не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что микронаушники и прочие гаджеты вновь стали популярны в преддверии ЕГЭ.