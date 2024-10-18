Школьникам в Дмитрове приходится носить с собой обогреватели на уроки
Фото: [Baza]
Школьники из Дмитрова приносят с собой обогреватели, чтобы не замерзать на уроках, из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает Baza.
«В школьных чатах мелькают обогреватели, которые школьники приносят с собой. Люди переживают: город перекопан, трубы лежат на земле с конца августа, если сейчас так, то что будет зимой», — говорится в сообщении.
Помимо этого, жители также жалуются на отсутствие горячей воды. Так, горячая вода пропала в домах, расположенных на Инженерной, Комсомольской, Чекистской, Пионерской улицах, и в некоторых микрорайонах города.
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