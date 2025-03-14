Школьникам в Заветах Ильича рассказали о правилах безопасности на железной дороги

В Образовательном комплексе №11 в Заветах Ильича провели лекцию для учащихся о правилах безопасности на дороге.

В гости к школьникам пришли сотрудники линейного управления МВД РФ на станции Сергиев Посад, Александровской дистанции пути (ПЧ-11), Административно-пассажирской инспекции, а также специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Городского округа Пушкинский. Специалисты прочитали познавательную лекцию, во время которой напомнили о правилах дорожного движения. Подростков также проинформировали об ответственности за нарушение ПДД.

«Поскольку данный образовательный комплекс находится в непосредственной близости от железной дороги, подростки пользуются им очень часто. Мы напоминаем, как правильно переходить железную дорогу, чтобы подростки были более бдительными», — отметила представитель комиссии по делам несовершеннолетних округа Пушкинский Людмила Лазарева.

После встречи в школе, специалисты продолжили информирование населения. Они направились на станцию Заветы Ильича. С начала 2025 года зафиксировано три случая травмирования на железной дороге. Представители организаций остановились у пешеходного настила, чтобы всем присутствующим горожанам напомнить правила безопасного перехода через пути. Людям также раздали агитационный материал.

Ранее сообщалось, что на станции Правда в округе Пушкинский пассажирам прочитали лекцию по безопасности.