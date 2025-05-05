Школьники-экстремалы на мотоциклах попались кузбасской полиции
В Кузбассе полиция поймала несовершеннолетних байкеров
Фото: [Госавтоинспекция Кузбасса]
В Ленинске-Кузнецком несовершеннолетних поймали за управлением двухколесными автомобилями, сообщает VSE42.Ru.
Молодые люди без прав на вождение мотоциклом проехались в одном из районов Ленинска-Кузнецкого. Однако их экстремальный заезд остановили инспекторы, патрулирующие местность. Как оказалось, водителям кроссовых мотоциклов всего 14 и 15 лет.
Транспорт изъяли на специализированную стоянку. На место остановки подростков вызвали их законных представителей для дальнейшего разбирательства. Также в присутствии родителей были составлены протоколы, по которым наложили штраф в размере 30 000 рублей.
Материалы по нарушениям также передадут сотрудникам ПДН.
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