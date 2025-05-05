Школьники-экстремалы на мотоциклах попались кузбасской полиции

Молодые люди без прав на вождение мотоциклом проехались в одном из районов Ленинска-Кузнецкого. Однако их экстремальный заезд остановили инспекторы, патрулирующие местность. Как оказалось, водителям кроссовых мотоциклов всего 14 и 15 лет.

Транспорт изъяли на специализированную стоянку. На место остановки подростков вызвали их законных представителей для дальнейшего разбирательства. Также в присутствии родителей были составлены протоколы, по которым наложили штраф в размере 30 000 рублей.

Материалы по нарушениям также передадут сотрудникам ПДН.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе несовершеннолетняя автоледи сбила школьника