Школьники Городского округа Пушкинский познакомились с работой предприятий по благоустройству округа

В период с 20 по 28 марта учащиеся из Софринского образовательного комплекса, комплекса им. В.В. Матвеева и образовательного центра №7 посетили муниципальные предприятия, которые несут ответственность за чистоту и порядок в Городском округе Пушкинский.

Мероприятие прошло в рамках реализации Единой модели профориентации. Учащиеся посетили МКУ «Тарасовское», МКУ «Ашукино» и МКУ «Софрино». Ребятам рассказали и продемонстрировали основные работы коммунальных служб. Они наблюдали за процессом уборки территорий и вывоза мусора, а также дальнейшим благоустройством территорий.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Цель мероприятия — проявлять уважительное отношение к работе людей, которые ежедневно трудятся для комфортного проживания каждого жителя муниципалитета.

Ранее сообщалось, что для пушкинских школьников провели профориентационные мастер-классы.