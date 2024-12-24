Школьники из Белгородской области покинули ЯНАО

Школьников из Белгорода тепло встретили в ЯНАО, где они пробыли две четверти и смогли весело провести время по программе поддержки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службе губернатора северного региона.

Белгородские школьники обучались в лицее и школе № 1, а после уроков возвращались в комфортные комнаты на базе окружной санаторно-лесной школы. За время пребывания на Ямале ребятам организовали не только обучение, но и насыщенную программу развлечений. За все время юные гости посетили музеи, экскурсии, побывали на закрытиях Года детства и Губернаторской елке. Кроме того, дети обзавелись новыми северными друзьями.

«Несколько школьников уже во второй раз приехали в регион, что говорит само за себя: ребятам здесь действительно нравится. Белгородцы тепло встретили старых друзей и завели новых, проявили себя и раскрыли таланты», — подчеркнул Первый замглавы окружного департамента образования Сергей Бойченко.

Сотрудничество с Белгородской областью продолжается. В скором времени 43 ребенка, гостящих в ЯНАО, поедут домой.

Ранее сообщалось, что пятиклассник получил медаль СК РФ за спасение отца при обстреле ВСУ Белгородской области.