Школьники из Домодедова подготовили новогодние подарки для детей из новых регионов

В Московской области по инициативе волонтеров региона прошла благотворительная акция «Добрый Новый год». Участие в ней приняли ученики школ Домодедова, сообщает пресс-служба городского округа.

Ребята подготовили подарки для детей из новых регионов России, а также Курской и Белгородской областей. В преддверии Нового года и Рождества школьники из Домодедова собрали для них сладости, игрушки, книги, канцелярские принадлежности и сувениры.

Акция «Добрый Новый год» проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее сообщалось о том, что химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по вожатому мастерству.