В подмосковных Химках набирает обороты уникальный образовательный проект, где история оживает через театральное искусство. В лицее №21 прошел творческий вечер, посвященный 55-летию премьеры военной драмы «Обратной дороги нет», где школьники представили собственную мини-постановку по мотивам фильма.

Мероприятие объединило лекцию об истории создания кинокартины и театральную импровизацию, в которой подростки смогли эмоционально переосмыслить события военных лет. Депутат Алексей Федоров, присутствовавший на встрече, подчеркнул, что такие фильмы напоминают поколениям о мужестве, долге и ответственности перед страной.

Как отмечает лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, когда дети обращаются к истории через искусство, они начинают видеть в ней «живые эмоции, характеры и судьбы».

По данным заместителя председателя Совета депутатов Руслана Шаипова, это уже 1600-е по счету историко-патриотическое мероприятие в городском округе, что демонстрирует системный подход к воспитанию молодежи.

