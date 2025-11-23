Школьники из Химок оживили историю: в лицее поставили мини-спектакль к 55-летию фильма «Обратной дороги нет»
В Химках поставили мини-спектакль к 55-летию фильма «Обратной дороги нет»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В подмосковных Химках набирает обороты уникальный образовательный проект, где история оживает через театральное искусство. В лицее №21 прошел творческий вечер, посвященный 55-летию премьеры военной драмы «Обратной дороги нет», где школьники представили собственную мини-постановку по мотивам фильма.
Мероприятие объединило лекцию об истории создания кинокартины и театральную импровизацию, в которой подростки смогли эмоционально переосмыслить события военных лет. Депутат Алексей Федоров, присутствовавший на встрече, подчеркнул, что такие фильмы напоминают поколениям о мужестве, долге и ответственности перед страной.
Как отмечает лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, когда дети обращаются к истории через искусство, они начинают видеть в ней «живые эмоции, характеры и судьбы».
По данным заместителя председателя Совета депутатов Руслана Шаипова, это уже 1600-е по счету историко-патриотическое мероприятие в городском округе, что демонстрирует системный подход к воспитанию молодежи.
