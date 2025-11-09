Школьники из Химок посетили с экскурсией родильный дом

7 ноября старшеклассники школы «Триумф» провели экскурсию в родильный дом Химок. Главный врач Владислав Мирзонов и другие сотрудники медицинского учреждения познакомили учеников с особенностями своей работы. Об этом рассказала администрация городского округа.

Медики рассказали подросткам о процессе родов, помощи матерям и новорожденным, а также о применении современных технологий в медицине. После недавнего капитального ремонта Химкинский роддом приобрел дополнительные новые возможности. Теперь к услугам пациенток шесть родильных блоков, операционные и палата интенсивной терапии для новорожденных, а также современное медицинское оборудование. Учреждение принимает женщин не только из Химок, но и из близлежащих округов.

В роддоме трудятся около 100 специалистов, многие из которых имеют стаж более 30 лет. Коллектив всегда открыт для новых профессионалов, особенно акушеров-гинекологов. Интерес к профессии и полученные знания сделали эту экскурсию значимой для будущего ребят.

