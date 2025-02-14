Школьники из клинского «Агрокласса» посетили экскурсию в Тимирязевской академии

Школьники из клинского «Агрокласса» впервые посетили Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева, которая небеспочвенно признана самым главным аграрным вузом страны.

Подобная возможность у ребят появилась благодаря тому, что администрация городского округа Клин одна из первых в Подмосковье включилась в образовательный всероссийский проект «Агрошкола». О своем намерении администрация заявила три месяца назад.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Представители академии гостеприимно приняли клинских школьников. Ребятам продемонстрировали презентационный фильм, в котором рассказано о большом разнообразии профессий и о возможностях учебного городка. Студенты академии становятся квалифицированными специалистами по растениеводству, биохимики и зоотехнике. Старейший вуз подготавливает технологов по мясной и молочной продукции, инженеров по сельхозтехнике и много других специалистов.

«Клин является одним из самых первых и крупных партнеров по организации «Агрокласса». И, в частности, это тесное сотрудничество школы «Планета детства» является очень хорошим примером и для других школ Московской области», — оценил перспективы начинающего «Агрокласса» в Клину начальник управления профориентационной работы и организации приема академии имени Тимирязева Александр Бакштанин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Кроме того, ребята посетили познавательные лекции по зоологии и животноводству. Администрация муниципалитета организует еще поездки в «Тимирязевку», где пройдут увлекательные тематические лекции.

Ранее сообщалось, что семейная ферма «Красная слобода» из Клина в номинации «Агротуризм» представляет округ на премии «Маршрут построен 2025».