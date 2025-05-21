Школьники из Ленинского округа смогли побить два рекорда Московской области

В Ленинском округе школьники из образовательного центра «Лидер», их родители и учителя смогли побить два рекорда Московской области, посвященных Великой Отечественной войне, их отметили за самую большую георгиевскую ленту и за самое большое количество шаров. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V единстве поколений», оно стало завершением патриотического марафона «Знамя Победы. Связь поколений».

«Мы провели масштабное патриотическое мероприятие для наших воспитанников и их родителей. В рамках завершения марафона „Знамя Победы. Связь поколений“ и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне все вместе развернули самую большую в Московской области георгиевскую ленту, ребята в этом время держали в руках 1418 шариков, посвященных дням Великой Отечественной войны, что позволило побить еще один рекорд Московской области», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

По его словам, длина георгиевской ленты составила 500 м, ширина — почти 3 м. Мероприятие прошло напротив школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово», в нем приняли участие более 1 тыс. учеников. Гетман подчеркнул, что подобные акции способствуют патриотическому воспитанию детей и укрепляют связь между разными поколениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.