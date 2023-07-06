Школьники из Подмосковья могут принять участие в августовской программе «Взлета» по английскому языку

Тренеры из сборной Подмосковья по английскому языку в августе проведут дистанционную программу «Взлета», которая будет посвящена истории и культуре Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщили в областном Минобразования.

К участию приглашаются ученики 7-11 классов, у которых есть высокие достижения в предметных олимпиадах и интерес к профильной дисциплине. Зарегистрироваться можно здесь. Для кандидатов на участие проведут конкурсный отбор. После этого школьников ждут теоретические и практические занятия, задания в виде тестов, лекции и семинары.

«Образовательная программа направлена на выявление талантливых обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей, повышение общекультурного и образовательного уровней», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.