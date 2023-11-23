Школьники из Подмосковья проверят знания по интернет-безопасности на всероссийской олимпиаде

Школьники из Подмосковья с первого по девятый классы примут участие во всероссийской олимпиаде, в ходе которой смогут проверить свои знания по кибербезопасности, сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Олимпиада «Безопасный интернет» стартует на следующей неделе и пройдет на платформе Учи.ру. Для участия необходимо авторизоваться на сайте проекта. Отмечается, что зарегистрировать школьников могут родители или педагоги.

В ходе олимпиады учащиеся смогут научиться безопасному поведению в Сети, а также освоить навыки работы с информацией и основные правила использования гаджетов.

Участие в олимпиаде бесплатное. По ее итогам школьники могут получить сертификаты, а педагогов самых активных классов наградят благодарственными письмами.

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*Возрастное ограничение 6+