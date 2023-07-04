Школьники из Подмосковья смогут принять участие в международном фестивале «Сириуса»

Школьники из Подмосковья в возрасте от 14 до 17 лет смогут принять участие во Всемирном фестивале молодежи «Сириуса», сообщили в областном Минобразования.

Прием заявок уже стартовал, зарегистрироваться можно здесь. В министерстве уточнили, что в планах у «Сириуса» принять на мероприятии порядка 20 тысяч подростков, которые отличились в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства, благотворительности и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со стобалльниками, победителями и призерами ВОШ из региональных образовательных учреждений в одинцовском филиале МГИМО.