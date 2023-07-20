Школьники из Подмосковья смогут принять участие в тренировочном этапе олимпиады по искусственному интеллекту

Ученики 8-11 классов из подмосковных школ, которые проявляют заинтересованность в изучении информатики и математики и владеют основами программирования, могут стать участниками тренировочного этапа Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в областном Минобразования.

Пройти регистрацию и ознакомиться с методическими материалами для подготовки к состязаниям можно здесь. В конце сентября состоится отборочный этап олимпиады, в рамках которого школьникам предстоит решить задачи базового уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.