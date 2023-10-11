Школьники из Подмосковья смогут пройти онлайн-курс по веб-дизайну

Школьники Московской области смогут бесплатно пройти онлайн-курс «Поколение М», в рамках которого они освоят все этапы создания веб-сайта. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что обучение подойдет для учеников разного уровня подготовки в возрасте от 11 до 22 лет. В рамках него участники изучат графические инструменты Tilda и Figma, а также изучат продвинутые техники, в том числе, адаптивный дизайн. После прохождения курса ученики выполнят практическое задание и получат сертификат о прохождении курса. Авторов лучших проектов пригласят на стажировку в ИТ-команды МТС. Подробности здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 11+