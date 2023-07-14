Школьники из Подмосковья смогут проверить знания на Национальной технологической олимпиаде

Старшеклассники из Подмосковья смогут принять участие в Национальной технологической олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

В предстоящем учебном году будут открыты пять новых профилей, в том числе «Квантовый инжиниринг», «Цифровая гидрометеорология» и «Инфохимия», уточнили в ведомстве. Там добавили, что победителей олимпиады ждут льготы при поступлении в ведущие вузы.

Предварительная регистрация уже началась. Она доступна по ссылке. В Министерстве образования Подмосковья отметили, что олимпиада предназначена для учащихся с восьмого по одиннадцатый классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с победой на Международной биологической олимпиаде.