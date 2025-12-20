В Подольске с начала года благоустроили 26 дворовых территорий

Подольск стал лидером Московской области по масштабам комплексного благоустройства дворовых территорий в 2025 году, сообщила пресс-служба администрации городского округа. В общей сложности работы проводились в 56 округах региона.

По итогам года именно Подольск занял первое место — с начала года здесь было благоустроено 26 дворов. Это самый высокий показатель среди всех муниципалитетов Подмосковья. Все преображенные объекты нанесены на специальную интерактивную карту, где жители могут увидеть результаты работ.

В рамках программы во дворах выполнили целый комплекс работ: отремонтировали проезды для автомобилей, тротуары и пешеходные дорожки.

Для владельцев транспорта обустроили новые парковочные места. Также специалисты провели озеленение территорий, обновили бордюрные камни и установили современные малые архитектурные формы — удобные скамейки и урны.

Перечень конкретных дворов для благоустройства формировался не случайно, а с учетом активного участия жителей. Окончательный список объектов составлялся на основе многочисленных обращений и предложений от самих горожан.

