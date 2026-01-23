Школьники-каратели в Лыткарине сняли «хоррор-стрим» в квартире беспомощного мужчины

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении трех 14-летних подростков из подмосковного Лыткарина по факту жестокого нападения и ограбления. Как выяснил REGIONS , инцидент, который сами участники преподносили как «борьбу с асоциальными элементами», произошел еще в ноябре прошлого года, но получил огласку лишь сейчас после утечки видео в социальные сети.

Хроника событий, восстановленная по материалам проверки, шокирует своей циничностью. Подростки проникли в квартиру 51-летнего мужчины через окно, воспользовавшись водопроводной трубой. Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог оказать сопротивления. В течение долгого времени злоумышленники издевались над ним: обливали кетчупом, бросали яйца, избивали. Все свои действия группа тщательно фиксировала на камеру мобильного телефона. Позже из отснятого материала был смонтирован ролик, сопровождаемый танцевальной музыкой и подписью, где подростки позиционировали себя как «очистителей города».

Правонарушители чувствовали себя безнаказанно, однако распространение записи в местных пабликах привлекло внимание как возмущенной общественности, так и полиции. В ходе оперативных мероприятий были установлены личности двух участников нападения, которые были задержаны — одного из них взяли прямо в школе.

Третий подозреваемый, по некоторым данным, скрывается. Как выяснилось в ходе следствия, помимо издевательств подростки похитили у потерпевшего 27 тысяч рублей и мобильный телефон, что позволило квалифицировать их действия как грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия и проникновением в жилище.

Адвокат Леонид Кример отмечает, что подростки достигли возраста уголовной ответственности по данной статье, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Однако суд будет учитывать смягчающие обстоятельства, такие как совершение преступления впервые и характеристики из учебного заведения.

