Школьники Подмосковья могут подать заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ электронно
Фото: [Министерство образования МО]
Школьники Московской области с сегодняшнего дня могут подать заявление на участие в едином и основном государственном экзаменах (ЕГЭ/ОГЭ) в электронном виде, сделать это можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Об этом сообщили в областном Минобразования.
Воспользоваться услугой можно в разделе «Образование» — «Образование детям». Это позволяет значительно сэкономить время выпускников, подчеркнули в сообщении.
«Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Решение о принятии заявления направляется в личный кабинет заявителя на сайте РПГУ», — уточнили в ведомстве.
Узнать другие подробности и воспользоваться услугой можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.