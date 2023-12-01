Школьники Подмосковья могут подать заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ электронно

Школьники Московской области с сегодняшнего дня могут подать заявление на участие в едином и основном государственном экзаменах (ЕГЭ/ОГЭ) в электронном виде, сделать это можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Об этом сообщили в областном Минобразования.