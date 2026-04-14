Школьники смогут получить доплату к зарплате на летней подработке в Подмосковье

В преддверии летних каникул Кадровый центр Подмосковья активно расширяет форматы занятости несовершеннолетних — от помощников вожатых в пришкольных лагерях до современных позиций в офисах и молодежных центрах. REGIONS рассказывает, как найти подходящую вакансию и на какую зарплату могут рассчитывать школьники в 2026 году.

Где ждут школьников летом на работу

В Московской области летнее трудоустройство подростков — системная программа, а не разовая акция. Ежегодно через Единую цифровую платформу «Работа в России» официальную подработку на время каникул находят около 14 тысяч подростков. Возраст участников — от 14 до 17 лет включительно. При этом подросткам 14-15 лет для устройства на работу обязательно требуется согласие законных представителей.

Летняя подработка охватывает самые разные сферы, но в приоритете уже несколько лет подряд остаются учреждения образования, культуры, спорта и сектор благоустройства. В школах подростки выполняют роль помощника вожатого в пришкольных лагерях дневного пребывания или подсобного рабочего по уборке территории. В учреждениях культуры помогают в подготовке экспозиций и книжных выставок, участвуют в организации мероприятий.

На лето 2026 года вакансии для подростков стали более современными. Несовершеннолетние смогут поработать помощниками делопроизводителей и секретарей-референтов, официантами, руннерами, сотрудниками ресторанов быстрого питания и помощниками специалистов по работе с молодежью. Свои вакансии для подростков на портале «Работа в России» размещают не только муниципальные учреждения, но и частные компании с индивидуальными предпринимателями.

Где искать работу

Предложения по летнему трудоустройству можно найти на платформе «Работа в России», а также на официальном сайте, в соцсетях ВКонтакте и в телеграм-канале Кадрового центра Подмосковья. Еще один важный источник — ярмарки трудоустройства, где подростки могут лично познакомиться с работодателями и пройти первичное собеседование. Кадровый центр также организует выездные мероприятия в школах и профтуры на предприятия региона.

Как платят подросткам и что изменилось в 2026 году

Оплата труда школьников пропорциональна отработанному времени и не может быть ниже части минимального размера оплаты труда, рассчитанной по сокращенному графику. С 1 февраля 2026 года федеральный МРОТ составляет 27,8 тысячи рублей в месяц. В отдельных случаях работодатель может доплатить до уровня взрослой ставки или установить сдельную оплату.

С начала 2026 года увеличена финансовая поддержка со стороны Кадрового центра. Если школьник трудоустроен по направлению центра, он может получать доплату к заработной плате в размере 2795 рублей в месяц.

Гарантии и правовая защита для подростков

Летняя подработка в Подмосковье строится строго в правовых рамках. Несовершеннолетний официально оформляется по срочному трудовому договору, издается приказ о приеме на работу, делается запись в трудовой книжке. Согласно Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня ограничена: для 14-летних — не более 4 часов, для 15-летних — до 5 часов, для 16-17-летних — до 7 часов.

С сентября 2025 года подростки могут выходить на работу в выходные и праздничные дни, но им запрещены сверхурочные смены, ночные часы и командировки. Если подросток сталкивается с нарушением своих прав — невыплатой зарплаты, сверхурочной работой или опасными условиями труда, он или его родители могут обратиться в Государственную инспекцию труда, органы прокуратуры, профсоюзную организацию, а также подать иск в суд или в комиссию по трудовым спорам.

