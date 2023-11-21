Школьников из Подмосковья приглашают принять участие в олимпиаде по программированию

Школьники из Московской области могут принять участие в отборочном этапе Открытой российской интернет-олимпиады по программированию, который стартует в эту субботу. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что в рамках данного этапа участникам предстоит решить девять задач. По итогам состязания школьники, которые наберут необходимое количество баллов, будут приглашены на заключительный этап. Он состоится в начале марта в Москве на площадке компании 1С. Для участия нужно зарегистрироваться здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

*Возрастное ограничение 6+