Школьников Подмосковья пригласили проверить знания в викторине «Трудный экзамен»

Тренировочные занятия доступны на сайте отдела образования Академии социального управления, сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Участниками викторины станут школьники с первого по одиннадцатый классы. Детям предстоит продемонстрировать навыки смыслового чтения и сформулировать подробные ответы на лингвистические загадки поискового характера, уточнили в ведомстве.

«Трудный экзамен» стартует в начале следующей недели. Каждый участник может выбрать удобное для себя время, чтобы ответить на вопросы из соответствующей возрастной категории. Итоги викторины будут опубликованы в конце августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что школа на 1,1 тысячи мест в Дмитрове будет сдана в конце текущего года.