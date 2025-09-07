Школьников в Химках познакомили с советским кинематографом

В Химках, в гимназии №9, прошел открытый урок, объединивший разные поколения. Участниками встречи стали школьники, их родители, учителя и почетные гости. Темой урока стали фильмы «Я – русский солдат» и «В списках не значился». Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

С приветственным словом выступила муниципальный депутат Инна Монастырская. Она отметила, что некоторые фильмы о войне помогают зрителю прочувствовать ее, сосредотачиваясь на выборе отдельных героев, их внутренней борьбе и духе.

«Есть фильмы, которые не просто рассказывают о войне, а заставляют прожить ее вместе с героями. Изучение таких фильмов необходимо нашей молодежи, ведь они учат главному – чести, долгу и безграничной любви к Родине», — указала Монастырская.

Гостям рассказали о повести «В списках не значился», в которой говорится о судьбе лейтенанта Николая Плужникова, который оказался в Брестской крепости за мгновение до начала войны. Хотя он не имел формальной обязанности оставаться, он решил стать защитником крепости. Участники открытого урока посмотрели отрывки из фильмов и активно обсуждали их содержание, делясь мыслями и чувствами.

Также выступил еще один муниципальный депутат, Валентин Герасимов, который подчеркнул важность памяти о подвигах предков, особенно в условиях текущих событий. Он призвал воспитывать молодежь на примерах героизма защитников. Открытый урок стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», запущенной в Химках. Николай Томашов напомнил, что цель программы — объединение поколений через любовь к Родине и уважение к истории.

