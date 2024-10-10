Школьников в Киселевске поили компотом с личинками

В одной из школ Киселевска Кемеровской области в компоте заметили живность. На ситуацию пожаловался один из отцов ученика, пишет VSE42.Ru , ссылаясь на соцсети.

Антисанитарные условия, о которых рассказал местный житель, не новинка для школы. По словам автора поста, перед проверками сотрудники якобы маскируют и убирают все нарушения, но после неприятные ситуации повторяются.

По словам мужчины, недавно его сын заметил в компоте непонятную живность, похожую на опарыша. Однако пользователи Сети отметили, что, скорее всего, в напитке оказалась личинка плодовой мухи. Такие часто встречаются в некачественных сухофруктах. Получается, что работники столовой и ответственные за поставки организации должны были лучше проверять продукты.

Ранее сообщалось, что в Озерске жильцы дома не могут выселить пенсионерку, разводящую антисанитарию и крыс.