Школьников в Свердловской области накормили сырыми котлетами на обед в столовой

Ученики лицея в Каменске-Уральском сообщили о недопустимых нарушениях в школьной столовой. По их словам, на обед им подали сырые котлеты.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Свердловской области. Школьники обратились в популярный телеграм-канал «Инцидент Каменск-Уральский», разместив фотографии с сырыми мясными изделиями в тарелке.

«Начали есть, а тут четыре котлеты и все сырые», — сообщили школьники.

Как выяснилось, проблема носит систематический характер. Одна из лицеисток в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердила, что с некачественными блюдами в школьной столовой они сталкиваются уже не впервые. По словам девушки, подобные случаи полностью отбивают желание питаться в учебном заведении.

«Это ужасно, увидев это в столовой, аппетит сразу пропал», — поделилась она.

