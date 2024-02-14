Школьница из Дагестана обвинила сотрудника учреждения в домогательствах

Ученица девятого класса заявила, что замдиректора по безопасности школы в селе Калининаул пригласил ее в свой кабинет, где приставал к ней. Об этой истории сообщает Baza.

По данным источника, инцидент произошел в школе Казбековского района. Мужчина, занимающий пост зиместителя директора по безопасности, позвал девятиклассницу к себе по надуманному предлогу. Он заявил, что ему нужно сверить данные ее брата.

Когда школьница зашла в помещение, то мужчина закрыл дверь на ключ. По словам подростка, после этого он покурил и стал к ней приставать. Не остановило любвеобильного замдиректора даже то, что девушка сопротивлялась и говорила, что «сосватана».

В какой-то момент школьница вырвалась и смогла открыть дверь, позвав на помощь учителя физкультуры. Хотя распутник пытался замять скандал, у него ничего не получилось. В скором времени ему придется пообщаться с правоохранителями: заявление на него написали родители девушки. По данным канала, они закрыли глаза на то, что мужчина - это их дальний родственник.

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