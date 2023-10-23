Школьница из ямальского села завоевала серебро на всероссийском чемпионате «Абилимпикс»

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , победительница окружного этапа состязаний в рамках всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству показала себя на московском финале.

Юная северянка Алина показала свое мастерство в номинации «Вязание крючком». В итоге, навыки и умения девочки принесли ей второе место. По словам главы Приуральского района, в этом школьнице сильно помогла наставница, которую зовут Алена Пантелеева. К слову, она занимается с ученицей любимым делом уже много лет.

Иван Сакал выразил искренние поздравления девочке, занявшей второе место. Также глава Приуралья опубликовал на своей странице в социальны сетях фотографию Алины с дипломом и серебряной медалью, чтобы каждый знал героиню в лицо.

«Наши ученики — наша гордость!», – подписал Сакал под снимком.

Ранее мы уже рассказывали о том, что Собянин подвел итоги чемпионата «Абилимпикс – 2023» в Москве.