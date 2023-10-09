Собянин подвел итоги чемпионата «Абилимпикс – 2023» в Москве

Как пишет издание «Утро.ру» , талантливым конкурсантам уже предложили пройти стажировку в лучших столичных компаниях.

Стало известно, что в Московском чемпионате «Абилимпикс – 2023» выиграли более 150 человек. Мэр города рассказал о том, что участники показали свои способности в самых разных сферах, начиная от создания сайтов и роботов, заканчивая традиционной ремесленной деятельностью.

И с каждым годом интересных направлений становится все больше. Они появляются по мере актуальности. Так, например, на последнем конкурсе появилось «Проектирование нейросети».

Было представлено немало работ, оценкой которых занимались 300 экспертов-представителей ведущих московских компаний. Самым талантливым конкурсантам предложили пройти стажировку.

Ранее мы уже писали о том, что в Москве на чемпионате «Абилимпикс» выступят мастера 60 профессий. Информацией об этом также поделился Сергей Собянин.