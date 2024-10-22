Школьница из ЯНАО отрезала почти 90 см волос ради бойцов СВО

Школьница из Губкинского (ЯНАО) сделала необычный и трогательный жест: она отрезала 89 см своих волос, а вырученные средства пустила на поддержку ямальских участников СВО. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Всестороннюю поддержку оказывают власти ЯНАО, волонтеры и неравнодушные граждане. Одним из положительных примеров стала юная Радмила Шаймарданова. В феврале девочка отрезала 89 сантиметров своих шикарных волос, продала их, а вырученные средства перевела на поддержку военнослужащих из Ямала.

Без внимания такой жест не остался: северянку наградили медалью «За содействие СВО». Вручил поощрение командир войсковой части города Севастополя. Особую благодарность выразил глава города Губинский Андрей Бандурко в соцсетях, отметив, что гордятся юной помощницей и ее родителями.

Ранее сообщалось, что Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» Героя России отличившимся на СВО военным