Школьница из Ноябрьска состригла волосы в поддержку солдат СВО

Девочка из Ноябрьска решила избавиться от своей длинной шевелюры, чтобы помочь военным в зоне спецоперации. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Школьница носила очень длинные волосы: они почти касались пола. Но в какой-то момент девочка решила состричь длину и продать ее. Вырученные за это деньги она отдала родителям, чтобы те купили продуктов для участников СВО. Фотографию девочки до и после опубликовал фонд «Боевое Единство».

«Вырученные 10000 рублей ее Мама перевела на продукты в ЕдаСпецНаZ», - отмечается в паблике.

Как отметили авторы поста, у ребенка и ее родителей очень большое сердце.

Отметим, что российские фонды и неравнодушные граждане периодически помогают участникам СВО. Бойцам высылают угощения, письма, рисунки и предметы первой необходимости. Недавно такую акцию провели в Подмосковье: глава Шатуры отправил первые посылки землякам-бойцам, поздравив с 23 февраля.