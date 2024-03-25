Школьница помогла десяткам людей во время теракта в «Крокусе»

Ученица девятого класса из Подмосковья помогла эвакуировать множество людей из «Крокус Сити Холла», когда там началась стрельба и пожар. Об этом сообщает RT.

Школьница подрабатывала в гардеробе у концертного зала на территории делового центра «Крокус Сити». В момент начала стрельбы она сразу поняла, что начался теракт: девочка позвонила маме и сообщила об этом. Пока родительница ехала, юная сотрудница ориентировала людей в пространстве и помогала находить выход.

«В ее голосе была сильная тревога. Она сказала: «Мама, здесь теракт». Я все бросила и поехала за ней. Когда я приехала, мы сразу кинулись друг к другу, обнялись, расплакались», — сообщила мама школьницы.

Несмотря на страх и ужас, девятиклассница постаралась взять себя в руки, и не только выбралась сама, но и помогла десяткам посетителей. Возможно, многие из них живы только благодаря помощи отважной школьницы.

Сама девочка живет в Подмосковье, увлекается творчеством и планирует стать волонтером, чтобы помогать животным.

Напомним, страшный теракт произошел 22 марта внутри многоуровневого концертного зала «Крокус Сити Холла». Мужчины ворвались в здание с автоматами, расстреляв людей. Эвакуационные выходы нападавшие подожгли. В здании случился взрыв и крупный пожар. Погибли 144 человека, почти 200 пострадали. Не все личности погибших были установлены, а многие находятся в больнице на волоске от смерти.

Террористы получили обвинение. Они находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что МЧС обновило списки погибших и опознанных после теракта в Красногорске.