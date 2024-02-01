Школьницы устроили массовую потасовку у кемеровского супермаркета
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Подростки стали зачинщиками массовой драки у супермаркета в городе Кемерово, пишет издание «Vse42.ru».
Инцидент произошел в микрорайоне Южный. В соцсетях сообщили, что девочки-подростки устроили массовую потасовку у супермаркета. Информация дошла до МВД Кузбасса, где провели проверку новости.
В органах подтвердили, что информация оказалась не фейком. Были установлены все участники конфликта, в том числе и главные зачинщицы: две школьницы 14 и 16 лет. Им выдали предостережение и провели беседу о недопустимом поведении, которое расценивается как противоправное действие.
Также уведомили родителей несовершеннолетних, предупредив об административной ответственности за недосмотр.
Хотя реального наказания за драку не последовало, информацию о произошедшем довели до комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Туда направили соответствующие материалы.
Ранее сообщалось, что в Туле иностранец помогал банде мошенников обкрадывать пенсионеров.