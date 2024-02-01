В Туле «курьер» обкрадывал пенсионеров по хитрой схеме

Иностранец занимался обманом пенсионеров в Туле ради кражи. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , негодяя поймали только после восьми случаев.

Мошенники звонили от лица «следователя». Они пугали доверчивых стариков и бабушек от 84 до 99 лет, сообщая о ДТП якобы по вине их близких. Тулякам предлагали решить все без вмешательства полиции и организовать лечение пострадавших за определенную сумму.

Роль курьера мошенников выполнял приезжий из Киргизии. В августе 2023 года на уловку повелись пожилые жители Узловского, Киреевского и Щекинского районов Тулы. Все речь про восемь человек, лишившихся ценного.

«Курьер» приезжал к пенсионерам и получал от них деньги, которые частично переводил на счета других обманщиков. Себе иностранец забирал комиссию за работу.

Недавно мужчину задержали и арестовали. Его банковские счета заблокированы в рамках дела.

Также найдены члены ОПГ мошенников, которые орудовали в Туле. Их осудят по отдельному уголовному делу. Всем материалы направили в Узловский районный суд.

Ранее сообщалось о методах защиты пожилых людей от мошенников.