Школьные каникулы от мороза: в Тюмени и Тобольске отменили занятия из-за -25

Власти Тюмени приняли решение об отмене очных занятий для части школьников 13 января из-за сильных морозов. По данным городского комитета по связям с общественностью и СМИ, во второй половине дня в городе была зафиксирована температура -25 градусов Цельсия.

Согласно официальному сообщению, «из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются». Ученики первой смены всех классов занимались в обычном режиме.

Примечательно, что меры в отношении школьников в соседних городах области отличаются. В Тобольске, который также находится в зоне аномальных холодов, дома остались все учащиеся с 1 по 9 классы, что говорит о более строгом подходе местных властей к мерам безопасности в морозную погоду.

Решение об актировках — отмене занятий по погодным условиям — принимается в соответствии с региональными нормативами, учитывающими не только температуру, но и силу ветра, который в Тюмени в этот день составлял 2 м/с. Такие меры направлены на предотвращение переохлаждения детей по пути в школу и обратно.

Ранее сообщалось, что в орловских школах объявили вынужденные каникулы из-за аварии после атаки БПЛА.