Школьные столовые Воронежской области распрощаются с сосисками в тесте и пиццами

Воронежская область стала первым регионом России, где решили радикально изменить школьное питание, чтобы бороться с детским ожирением. По информации Mash, с 1 сентября в столовых Бобровского, Бутурлиновского и Новохоперского районов исчезнут традиционные пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки.

Отмечается, что вместо булок школьникам предложат овощные салаты, крупы и полезные снеки с минимальным содержанием сахара.

Этот эксперимент — ответ на тревожную статистику. В Воронежской области насчитывается более 10 тыс. детей с избыточным весом, тогда как в 2018 году на тысячу человек меньше.

В среднем проблема лишнего веса касается 25 из 1000 школьников. Новое меню построено по принципам «правильной тарелки» — упор сделан на сложные углеводы, белки и клетчатку.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в кругу родителей, которые разделились на два лагеря. Одни поддерживают такой здоровый подход, другие, наоборот, переживают, что дети будут голодать без привычной выпечки.

