Школьный музей из Подольска поделился экспонатами с московским «Музеем Победы»

В «Музее Победы» на Поклонной горе в Москве открылась выставка под названием «Народное ополчение: от Москвы до Восточной Пруссии». В ней принимает школа №24 из Подольска. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Подольской городской администрации.

Выставка проходит в рамках форума «Знание. Первые». Она сразу задумывалась как крупный сетевой проект. Подольск на этом мероприятии представили учащиеся школы №24. Они привезли с собой несколько стендов из школьного музея, а также баннер с напечатанной на нем историей Героя Советского Союза Василия Кирьякова, который погиб в Восточной Пруссии.

Юные подольчане приняли участие в торжественном открытии выставки. Ко всем собравшимся с приветственной онлайн-речью обратился министр образования Калининградской области. Почетной гостью этого мероприятия стала внучка маршала Ивана Баграмяна. Именно этот советский полководец командовал частями Красной армии, освобождавшими Восточную Пруссию.

Ранее сообщалось, что в Тульской области прошла акция памяти бронепоезда «Подольский рабочий». юнармейцы и работники завода «ЗиО-Подольск». В ее рамках были возложены цветы к стеле у мемориала «Бронепоезд». Также руководитель подольской делегации писатель Павел Голдунов рассказал о бойцах бронедивизионов.