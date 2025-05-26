Школу-миллиардера нашли в Ханты-Мансийске: обычная СОШ умудрилась заработать 399 млрд руб.

В Ханты-Мансийске средняя образовательная школа № 2 за 2024 год заработала рекордные 399 млрд руб. и вошла в топ-50 российских компаний по выручке, обойдя таких гигантов, как «Газпром» и его дочерние структуры, пишет телеграм-канал Baza.

Как отмечает источник, эта школа заняла 47-ю позицию в национальном рейтинге по доходам, опередив многие крупные корпорации. Для сравнения — на 46-м месте оказалась компания «Газпром добыча Ямбург», а на 48-м — «Газпром трансгаз Югорск».

Как пишет Baza, в данных сервиса Rusprofile, а также в базе Федеральной налоговой службы (ФНС) соответствующее число тоже заявлено, однако, вероятнее всего, оно является ошибочным. При этом, отмечает телеграм-канал, ошибка возникла не на стороне сервисов, а «внутри» — информация о доходах изначально была неверной.

В администрации школы Baza подтвердили, что подобные цифры — явный технический просчет. В реальности, платные услуги в школе появились только с сентября 2024 года, и их доход не мог достигнуть столь фантастической суммы.

На данный момент департамент образования Ханты-Мансийска не дал комментариев по этой ситуации.

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