Золотая молодежь: опубликован рейтинг самых богатых российских наследников

Forbes представил рейтинг потенциально самых состоятельных российских наследников — детей миллиардеров, которым в будущем могут перейти многомиллиардные активы. Аналитики подсчитали примерные доли каждого, разделив капиталы родителей на количество детей. Об этом со ссылкой на источник пишет KP.RU.

Возглавляет список 34-летний Юсуф Алекперов — единственный сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. Его потенциальное наследство оценивается в 28,7 млрд. В настоящее время Юсуф владеет частью акций компании собственным холдингом «Экто» с капиталом 28,7 млрд.

На втором месте дети Леонида Михельсона: 32-летняя Виктория и ее 9-летний брат. Каждому из них может достаться по $14,2 млрд. Виктория уже управляет фондом V-A-C и московским культурным центром «ГЭС-2».

Тройку замыкают наследники Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия. Их потенциальная доля — по $8,83 млрд. Старший сын уже два десятилетия работает в компаниях отца, а младшая дочь недавно окончила МГУ и вышла замуж.

В рейтинг также вошли дети Андрея Мельниченко — 12-летняя Тара и 7-летний Адриан (8,7 млрд на каждого), а также наследники Геннадия Тимченко — Наталья, Ксения, Иван (также по 8,7 млрд на каждого).

Обозреватели считают, что новое поколение российских миллиардеров уже активно включается в управление семейными активами.

Ранее сообщалось, что невеста турецкого миллиардера вышла на балкон в платье с экстремальным разрезом.