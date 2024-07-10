Школу на улице Угрешская в Дзержинском округе откроют в следующем году

На улице Угрешская в Дзержинском округе продолжаются работы по завершению строительства школы № 7, их планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 20 и две единицы техники. Продолжается демонтаж внутренних конструкций, кладка перегородок. Рабочие приступили к работам на кровле здания школы. Работы в графике», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит укрепить несущие стены, заменить кровлю и установить фасады, а также благоустроить прилегающую территорию. После этого в округе начнется капитальный ремонт гимназии № 5. В ведомстве напомнили, что строительство школы № 7 стартовало в 2013 году, однако, приостанавливалось из-за недобросовестных застройщиков. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завершение строительства школы было включено в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.