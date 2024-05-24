Школу, рассчитанную на две тысячи учеников, продолжают возводить в Котельниках

В настоящее время общая строительная готовность новой школы в микрорайоне Парковый городского округа Котельники составляет уже более шестидесяти пяти процентов. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что на объекте трудятся более шестисот рабочих, а также задействовано более десяти единиц различной строительной техники. В здании школы ведется монтаж перегородок, устройство кровли, монтаж внутренних инженерных систем, оконных блоков.

Ожидается, что данное здание станет дополнительным корпусом СОШ № 2. При этом сдать его в эксплуатацию планируется уже к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском уже в следующем году.