Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, продолжают возводить в Ленинском округе

Девелопер проекта ЖК «Восточное Бутово» компания «ПИК» продолжает строить в Ленинского городского округа новое общеобразовательное учреждение в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте ведутся строительно-монтажные работы: монтаж сцены актового зала, устройство стен из ГКЛ в актовом зале, кладка внутренних стен из ПГП, устройство фасадов, монтаж внутренних инженерных систем. Также выполняются работы по отделке, благоустройству территории, работы по устройству ограждения.

Всего на территории жилого комплекса уже работает пять детских садов, школа и поликлиника на 100 посещений в смену. Примечательно, что открытие строящейся школы запланировано на сентябрь.

Накануне губернатор Андрей Воробьев наградил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве.