Школу в Кузбассе закрыли из-за скопления радиоактивного газа

В Гурьевском городском округе Кемеровской области закрыли школу, так там обнаружили превышение уровня радиоактивного газа радона. Об этом пишет VSE42.Ru.

После обнаружения нарушений учреждение закрыли временно, на 90 суток. Остановили в частности деятельность разновозрастной дошкольной группы села Ур-Бедари.

Нарушения нашли специалисты Роспотребнадзора при внеплановой проверке. Превышения фиксировали как минимум в помещениях начальных классов, игровой комнате и спальнях для дошколят.

Объяснили, что газ поднимается из земной коры на поверхность по естественным разломам. Таким образом вещество скапливается, попадает в легкие и может грозить потенциальными проблемами со здоровьем. Не исключают, что в помещениях была плохая вентиляция. После устранения нарушений школу снова могут открыть.

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