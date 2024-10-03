Школы Белово переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости учеников

Данная мера введена на 10 дней. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в городской администрации.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия в городе Белово (Кемеровская область) приняла решение о временном переводе школ на дистанционное обучение. Это связано с увеличением случаев заболеваний ОРВИ и внебольничной пневмонией среди учащихся.

Оно должно продлиться 10 календарных дней, в течение которых также будут введены ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Известно, что в августе в Белово было зарегистрировано 90 случаев внебольничной пневмонии, а в сентябре цифра возросла до 219.

Ранее в Минздраве рассказали, когда следует начать прививаться от гриппа.