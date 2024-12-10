Школы и детские сады Абхазии закроют из-за ухудшения ситуации с энергообеспечением

С 10 декабря в Абхазии закроют школы и детские сады из-за дефицит электроэнергии. Такое заявление в ходе заседания штаба по ситуации в энергоотрасли сделал и.о. премьер-министра республики Валерий Бганба.

Сколько времени дети не смогут посещать образовательные учреждения, пока неизвестно. На время вынужденных каникул ребята будут заниматься дома.

Отмечается, что ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшается.

С 9 декабря в республике ввели новый график отключений света, согласно которому подача электричества осуществляется два раза в день по 2 часа 20 минут. Ночью ограничений нет.

Если Абхазия не сможет оплачивать поставки электроэнергии из России, то ей придется перейти на полное обеспечение республики от ИнгурГЭС. Тогда свет по всей Абхазии будут включать максимум на шесть часов в сутки, сообщил и.о. министра энергетики Джансух Нанба.

Ранее сообщалось о том, что в Сухуме пожаловались на запрет России ввозить мандарины из Абхазии.