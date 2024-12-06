В Сухуме пожаловались на запрет России ввозить мандарины из Абхазии

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что РФ якобы запретила ввозить мандарины из республики. Об этом пишет РИА Новости.

По словам чиновника, запрет на ввоз фруктов был аргументирован решением «санитарных служб». Телеграм-канал Mash приводит мнение, что в одной из партий груза была обнаружена, предварительно, плодовая муха. При этом ранее аналогичное насекомое также нашли в цитрусовых, поступивших из Турции. Партию отправили на ликвидацию.

Между тем, Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Со ссылкой на ведомство ТАСС пишет, что мандарины продолжают поступать на территорию России, как и прежде, а озвученная информация о прекращении поставок является недействительной.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре жители Московской области каждый день покупали порядка 800 кг фруктов.