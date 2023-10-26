Школы Московской области могут воспользоваться новым бесплатным браузером

Образовательные организации Московской области наряду со школами по всей России могут воспользоваться обновленным бесплатным браузером, который запустил Яндекс. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Разработка подходит для компьютеров на базе Windows и Linux. С помощью браузера можно настроить учебные процессы и систематизировать вкладки для быстрой навигации. Кроме того, в нем действует функция блокировки нежелательного контента и есть опция безопасного поиска в интернете. Установить его можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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