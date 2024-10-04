Школы Ноябрьска массово ввели ограничения из-за вспышки пневмонии

В Ноябрьске (ЯНАО) зафиксировали резкий рост заболеваемости пневмонией, в том числе в образовательных учреждениях. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации города, все школы ввели ограничения на фоне вспышки инфекции.

Только за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 60 ямальцев, 23 из которых — дети. Объявили, что 7 октября все школы переводят на классно-кабинетную систему обучения. Ученики будут обучаться только в своем помещении до осенних каникул.

Ограничение пространства для детей вынужденное: таким образом пытаются противодействовать распространению вируса. Однако медики напомнили, что лучше защитой от инфекций станет вакцинация, которая дает иммунитет до года.

Ранее сообщалось про вспышку опасной инфекции в одной из школ Челябинска.